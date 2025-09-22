L'Italia conquista la prima medaglia ai Mondiali: Federica Venturelli è bronzo nella cronometro Under 23

La 20enne di San Bassano ha vissuto una stagione complicata a causa di una serie di infortuni, tuttavia è riuscita a trovare la pedalata giusta sin dalle prime battute difendendosi nel tratto iniziale, il più ostico per la cremasca che è passata in quarta posizione con quarantaquattro secondi di ritardo dalla scatenata britannica. La portacolori dell'UAE Development Team ha però accelerato rimanendo sui tempi delle principali avversarie e passando al secondo intermedio con 1'01" di distacco da Bäckstedt per poi difendersi sulla salita finale.