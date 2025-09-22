Logo SportMediaset
L'Italia conquista la prima medaglia ai Mondiali: Federica Venturelli è bronzo nella cronometro Under 23

La 20enne di San Bassano ha chiuso la prova iridata in terza posizione con 2'11" di ritardo dall'inglese Zoe Bäckstedt

di Marco Cangelli
22 Set 2025 - 12:50
Dopo una prima giornata complicata, l'Italia può festeggiare la prima medaglia ai Mondiali di ciclismo in corso a Kigali (Rwanda). A smuovere il medagliere ci ha pensato Federica Venturelli che ha conquistato il bronzo nella cronometro femminile Under 23 in una gara che ha visto il dominio dell'inglese Zoe Bäckstedt.

La 20enne di San Bassano ha vissuto una stagione complicata a causa di una serie di infortuni, tuttavia è riuscita a trovare la pedalata giusta sin dalle prime battute difendendosi nel tratto iniziale, il più ostico per la cremasca che è passata in quarta posizione con quarantaquattro secondi di ritardo dalla scatenata britannica. La portacolori dell'UAE Development Team ha però accelerato rimanendo sui tempi delle principali avversarie e passando al secondo intermedio con 1'01" di distacco da Bäckstedt per poi difendersi sulla salita finale.

Vittoria per la britannica ha completato la prova in 30'56" anticipando di 1'50" la slovacca Viktória Chladoňová e di 2'11" Venturelli che ha nell'ultimo tratto ha sfruttato il crollo dell'australiana Felicity Wilson-Haffenden, quarta a 2'21" da Bäckstedt. 

