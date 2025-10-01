Europei, Federica Venturelli vince l'oro nella cronometro Under 23 e regala la prima medaglia all'Italia

Dopo aver conquistato il bronzo ai Mondiali, Federica Venturelli fa ancora meglio e conquista il titolo Under 23 agli Europei di ciclismo in corso in Francia. La 20enne di San Bassano si è dimostrata ancora una volta la donna da battere su un percorso ondulato anticipando la finlandese Anniina Ahtosalo e la belga Luca Vierstraete.