Europei, Federica Venturelli vince l'oro nella cronometro Under 23 e regala la prima medaglia all'Italia

La 20enne di San Bassano ha anticipato la finlandese Anniina Ahtosalo e la belga Luca Vierstraete

di Marco Cangelli
01 Ott 2025 - 13:21
© Getty Images

© Getty Images

Dopo aver conquistato il bronzo ai Mondiali, Federica Venturelli fa ancora meglio e conquista il titolo Under 23 agli Europei di ciclismo in corso in Francia. La 20enne di San Bassano si è dimostrata ancora una volta la donna da battere su un percorso ondulato anticipando la finlandese Anniina Ahtosalo e la belga Luca Vierstraete.

La portacolori dell'UAE Development Team ha fatto il vuoto già nelle prime fasi di gara passando al primo intermedio al comando con 2''68 sulla belga Luca Vierstraete e 5"50 sull'olandese Nienke Vinke.

Un vantaggio che la giovane cremonese ha mantenuto anche sulla salita finale tagliando il traguardo in 34'17" anticipando di 48''76 la finlandese Anniina Ahtosalo e di 51"66 Vierstraete.

Più lontana l'altra azzurra, Francesca Pellegrini, che ha concluso la prova in tredicesima posizione a 1'55" dalla connazionale.

