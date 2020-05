Uci, ecco il nuovo calendario: Giro e Vuelta si sovrappongono

CICLISMO

E’ stato ufficializzato nel pomeriggio dalla Federazione internazionale (Uci) il nuovo calendario di ciclismo, completamente rivoluzionato e in buona parte accorciato a causa dell’emergenza coronavirus. Si riparte l'1 agosto con le Strade Bianche. Il Tour è in programma dal 29 agosto al 20 settembre. Giro (4-25 ottobre) e Vuelta (20 ottobre-8 novembre) si sovrappongono. In totale sono in programma 25 corse in poco più di 3 mesi.

E' un autentico tour de force quello che attende i corridori dal primo agosto all'8 novembre, con gare che si sovrappongono e che dunque imporrà scelte ben precise ai vari team. Nelle date del Giro d'Italia, sono state programmate altre corse dal grande fascino e dall'enorme importanza, come le classiche Liegi-Bastogne-Liegi (4 ottobre), Amstel Gold Race (10), Gand-Wevelgem (11) e Giro delle Fiandre (18). Durante il Tour, invece, si correrà anche la Tirreno-Adriatico, mentre nell’ultima settimana del Giro verrà programmata la prima parte della Vuelta di Spagna, che non partirà - come invece avrebbe dovuto - dall’Olanda e proporrà solo 18 tappe, tutte in territorio iberico, invece delle classiche 21.

LE PRINCIPALI DATE DEL NUOVO WORLD TOUR

1 agosto: Strade Bianche

5-9 agosto: Giro di Polonia

8 agosto: Milano-Sanremo

12-16 agosto: Dauphiné

16 agosto: RideLondon-Surrey Classic

25 agosto: Brittany Classic

29 agosto-20 settembre: Tour de France

8-14 Settembre: Tirreno-Adriatico

20-27 settembre: Mondiali in Svizzera

29 settembre-4 ottobre: ​​BinckBank Tour

30 settembre: Freccia Vallone

4 ottobre: ​​Liegi-Bastogne-Liegi

4-25 ottobre: ​​Giro d'Italia

10 ottobre: ​​Amstel Gold Race

11 ottobre: ​​Gand-Wevelgem

18 ottobre: ​​Giro delle Fiandre

20 ottobre-8 novembre: Vuelta

21 ottobre: ​​Tre giorni di Bruges-De Panne

25 ottobre: ​​Parigi-Roubaix

31 ottobre: ​​Giro di Lombardia

