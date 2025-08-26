Turner vince in volata la quarta tappa: beffato Philipsen. Gaudu si prende la maglia rossa

Il 28enne transalpino è il nuovo leader della classifica generale: scalzato Vingegaard
© Getty Images
Ben Turner vince in volata la quarta tappa della Vuelta all'arrivo a Voiron, prima tappa fuori dall'Italia. Il britannico della Ineos Grenadiers ha preceduto di 10" i due belgi Jasper Philipsen ed Edward Planckaert dell'Alpecin-Deceuninck. Primo degli italiani Nicolò Buratti (Bahrain Victorious). Il francese David Gaudu, vincitore della tappa di ieri, ottiene la maglia rossa a scapito del danese Jonas Vingegaard.
Commenti (0)