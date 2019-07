Tour de France: si sblocca Caleb Ewan, Ciccone cade e sprofonda in classifica

17/07/2019

Mancava forse solo lui tra i grandi velocisti presenti al Tour de France, e Caleb Ewan risponde presente a Tolosa andando a vincere la sua prima tappa di questo 2019, in una volata in cui è abile a recuperare su Dylan Groenewegen, Elia Viviani e Peter Sagan scattati prima di lui. Ma i momenti di tensione non mancano: uno riguarda Niccolò Bonifazio, nel treno di testa fino agli ultimi 200 metri e che a capo chino si è visto colpire alla testa dal telefono cellulare di un incauto fan. Fuori di sé dalla rabbia, il piemontese della Total Direct Energie riesce comunque a concludere al dodicesimo posto. L'altro purtroppo vede come protagonista Giulio Ciccone, coinvolto per la seconda tappa di fila in una caduta e questa volta davvero scomparso dalla classifica generale. Dopo la giornata di pausa il Tour riparte da Albi, dove lunedì vento e ventagli avevano scombinato parte della classifica generale, e il tragitto tra la località in Occitania e Tolosa trascorre in maniera decisamente più tranquilla rispetto a quanto si era visto nel corso della decima tappa. Buona parte della tappa vive infatti sulla fuga di quattro uomini: Aimé De Gendt (Wanty-Groupe Gobert), Lilian Calmejane (Total Direct Energie), Anthony Perez e Stéphane Rossetto (Cofidis), e per quest'ultimo è il quarto tentativo nel corso della Grande Boucle di quest'anno. I quattro scappano a pochi metri dal via e proseguono il loro tentativo fino a 10 km dall'arrivo: il loro vantaggio arriva anche a sfiorare i tre minuti e mezzo dopo il primo Gpm di giornata alla Côte de Tonnac (vinto da Perez), per poi scemare man mano che si arriva verso il traguardo e svanire nel finale. L'unico a resistere è De Gendt, che lascia sul posto i compagni di fuga con Rossetto che si infuria con Calmejane. Anche il belga viene però risucchiato dal gruppo ai 4,5 km dall'arrivo, che come detto viene deciso dalla volata vincente di Ewan. Tappa invece agrodolce per gli italiani: Elia Viviani, buon terzo al traguardo, si prende anche 11 punti andando a vincere lo sprint intermedio, mentre chi non ha ancora finito di pagare il conto con la sfortuna è Giulio Ciccone. L'abruzzese rimane infatti coinvolto in una caduta (con lui gli altri big sono Porte e Quintana) che lo costringe a staccarsi di nuovo dal gruppo come avvenuto già lunedì. Questa volta però per l'ex maglia bianca il problema è più grave e presenta soprattutto conseguenze fisiche, tanto che il suo ritardo si assesta prima sui 3'30'' per poi superare i cinque minuti: i suoi sogni di gloria sono probabilmente finiti sulle strade verso Tolosa.



ORDINE D'ARRIVO

1. Caleb Ewan (Lotto Soudal) 3h 51' 26''

2. Dylan Groenewegen (Team Jumbo-Visma) s.t.

3. Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step) s.t.

4. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) s.t.

5. Jens Debusschere (Team Katusha Alpecin) s.t.

6. Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) s.t.

7. Jasper Philipsen (Uae Team Emirates) s.t.

8. Cees Bol (Team Sunweb) s.t.

9. Alexander Kristoff (Uae Team Emirates) s.t.

10. Warren Barguil (Team Arkea-Samsic) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step) 47h 18' 41''

2. Geraint Thomas (Team Ineos) +1'12''

3. Egan Bernal (Team Ineos) +1'16''

4. Steven Kruijswijk (Team Jumbo-Visma) +1'27''

5. Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) +1'45''

6. Enric Mas (Deceuninck-QuickStep) +1'46''

7. Adam Yates (Mitchelton-Scott) +1'47''

8. Nairo Quintana (Movistar Team) +2'04''

9. Daniel Martin (Uae Team Emirates) +2'09''

10. Thibaut Pinot (Groupama-Fdj) +2'33''