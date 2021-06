Tour de France: Merlier si prende la terza tappa

La prima vera occasione per vedere in azione i velocisti del gruppo in questo Tour de France regala la vittoria a Tim Merlier. Tre corridori restano in fuga nella Lorient-Pontivy (182,9 km): Jelle Wallays, Michael Schär e Cyril Barthe. Altre rovinose cadute caratterizzano anche questa frazione: le più “pesanti” riguardano Primoz Roglic (che giunge in ritardo) e, proprio a pochi metri dal traguardo, Caleb Ewan. Van der Poel conserva la maglia gialla.

Getty Images