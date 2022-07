Tour de France: Matthews batte Bettiol a Mende, Vingegaard sempre in maglia gialla

TOUR DE FRANCE

L'australiano della BikeExchange-Jayco trionfa nella quattordicesima tappa davanti all'azzurro dell'EF Education-EasyPost, il danese della Jumbo-Visma resta leader della generale

© Getty Images Michael Matthews vince la quattordicesima tappa del Tour de France. L'australiano della BikeExchange-Jayco parte a 1 km dal traguardo e arriva in solitaria a Mende, mentre al secondo posto chiude l'azzurro Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost). In classifica generale, non cambiano i distacchi: il leader resta Jonas Vingegaard. Il danese della Jumbo-Visma conserva i 2'22" di vantaggio su Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Solo l'ultimo km di Mende nega ad Alberto Bettiol il successo nella quattordicesima tappa del Tour de France 2022. Proprio nella frazione finale, infatti, Michael Matthews stacca l'azzurro dell'EF Education EasyPost e taglia il traguardo in solitaria in sella alla sua BikeExchange-Jayco, trionfando al termine dei 192,5 km con partenza da Saint-Étienne.

A lungo Bettiol e Matthews battagliano sulla Cote de la Croix Neuve e a un certo punto l'italiano sembra avere la meglio. Lo scatto decisivo, però, lo compie l'australiano poco prima della conclusione dell'ultimo gpm, arrivando indisturbato (e in lacrime) all'arrivo di Mende. Il corridore dell'EF Education-Easypost arriva 15 secondi dopo Matthews, mentre sul gradino virtuale del podio sale il padrone di casa Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

Il gruppo maglia gialla arriva ben lontano dal vincitore di giornata: Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar tagliano il traguardo appaiati a +12'34". Di conseguenza, non cambia il distacco in classifica generale: il danese della Jumbo-Visma resta leader con 2'22" di vantaggio sullo sloveno dell'UAE Emirates. La coppia guadagna qualche secondo sulle Ineos di Thomas (+2'43") e Yates (+4'06"), con Bardet (DSM) quarto a +3'03". Domenica sono in programma i 202,5 km della Rodez-Carcassonne, l'ultima tappa della seconda settimana prima del riposo e delle sei frazioni che concluderanno l'edizione numero 109 della Grande Boucle.