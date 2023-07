Tour de France, decima tappa: Bilbao vince la volata di Issoire, Vingegaard resta in giallo

TOUR DE FRANCE

Lo spagnolo della Bahrain Victorious trionfa davanti a Zimmermann e O'Connor. Il danese della Jumbo-Visma conserva la leadership e i 17" su Pogacar

© Getty Images Pello Bibao López vince la decima tappa del Tour de France 2023: lo spagnolo della Bahrain Victorious si aggiudica la volata della Vulcania-Issoire battendo in volata Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) e Ben O'Connor (AG2R). In classifica generale, non cambia nulla: la maglia gialla resta di proprietà di Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), che conserva i 17" di vantaggio sullo sloveno dell'UAE Emirates Tadej Pogacar.

Giornata da ricordare per Pello Bilbao López: lo spagnolo della Bahrain Victorious vince la decima tappa del Tour de France 2023 entrando nella top 5 della classifica generale, superando Adam e Simon Yates. Non cambia, tuttavia, la sostanza: in giallo resta Jonas Vingegaard.

Successo meritato per Bilbao López, che poco dopo l'inizio di tappa di Vulcania si mette nel gruppo di inseguitori che comprende anche Neilands (Israel-Premier Tech), Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), O'Connor (AG2R), Chaves (EF Education-EasyPost) e Pedrero (Movistar). Il gruppo, ad eccezione di qualche sporadico tentativo come quello del lettone, arriva compatto agli ultimi metri, poi lo spagnolo si mette davanti a Zimmermann e conquista la tappa. Secondo proprio il tedesco, con terzo l'australiano O'Connor.

La volata di Issoire permette a Bilbao López di entrare nella top 5 della classifica generale: è ora a +4'34 dalla maglia gialla Jonas Vingegaard, che conserva il +17" su Tadej Pogacar (UAE Emirates) e il +2'40 su Hindley (Bora-Hansgrohe). Lo spagnolo si mette davanti ai due Yates, Adam (+4'39") e Simon (+4'44"). Mercoledì ci saranno i 180 km della Clermont-Ferrand - Moulins, con un percorso prevalentemente pianeggiante.