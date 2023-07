Tour de France, 4a tappa: Jasper Philipsen fa il bis, Adam Yates ancora in maglia gialla

TOUR DE FRANCE

Seconda vittoria consecutiva per il belga della Alpecin-Deceuninck, ancora in giallo il britannico della Uae Emirates

© Getty Images Nella 4a tappa del Tour de France 2023, da Dax a Nogaro, è ancora Jasper Philipsen a trionfare in volata. Il belga della Alpecin-Deceuninck precede al fotofinish Caleb Ewan della Lotto-Dstny, terzo Phil Bauhaus della Bahrain-Victorius (stesso podio della tappa precedente, con secondo e terzo invertiti). Ancora una volta decisivo il lavoro di Mathieu Van der Poel. Rimane in maglia gialla Adam Yates del team Uae Emirates.

Seconda volata e seconda vittoria consecutiva per Jasper Philipsen nella 4a tappa del Tour de France 2023. Il belga della Alpecin-Deceuninck precede Caleb Ewan della Lotto-Dstny e Phil Bauhaus della Bahrain-Victorius. Nelle prime fasi della corsa gli attacchi non mancano, ma il gruppo riesce sempre a riprendere i potenziali fuggitivi nel giro di qualche istante. Il ritmo è piuttosto basso, con l’andatura che fatica a sfiorare i 40 km/h. Il vincitore della terza tappa Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) transita davanti a tutti allo sprint intermedio di Notre Dame Des Cyclistes, precedendo Coquard (Cofidis) e Mads Pedersen (Lidl-Trek). Dopo il traguardo volante altro attacco, questa volta più efficace: Benoit Cosnefroy (AG2R-Citroen) e Anthony Delaplace (Arkea-Samsic) guadagnano circa un minuto sul gruppo. È proprio Delaplace a vincere il Gpm di giornata, poco prima che i due vengano ripresi dal resto del gruppo, a 25 km dal termine. All’interno dell’autodromo dei 2500 metri finali van Aert prende la ruota di Philipsen, mentre cade clamorosamente Fabio Jakobsen. È ancora una volta Mathieu Van der Poel a lavorare alla grande per Philipsen, che viene lanciato dal compagno olandese e va a trionfare per la seconda volta (consecutiva) in questo Tour, arrivando davanti a Ewan e Bauhaus. Resta in maglia giala Adam Yates della Uae Emirates.