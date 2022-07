Tour de France 2022: Jungels domina la nona tappa, Pogacar resta maglia gialla

9.A TAPPA

Fuga in solitaria del lussemburghese dopo una durissima frazione in salita, lo sloveno sempre leader della classifica generale

E’ Bob Jungels a conquistare la nona tappa del Tour de France 2022, da Aigle a Chatel Les Portes du Soleil dopo 193 chilometri e tre devastanti salite. Il corridore lussemburghese del Team Citroen chiude davanti a Castroviejo e Verona dopo una fuga solitaria, la maglia gialla da leader della classifica generale resta a Pogacar. Domani giornata di riposo, la corsa riprende martedì con i 148,5 chilometri da Morzine Les Portes du Soleil a Megeve. © Getty Images

Bob Jungels domina la nona tappa del Tour de France 2022 e dopo una fenomenale fuga solitaria per gran parte della frazione taglia il traguardo prima di Castroviejo e Verona. Una vittoria che sa di rinascita dopo la positività al Covid appena pochi giorni prima della partenza della Grand Bouchle. La maglia gialla resta sulle spalle di Tadej Pogacar.

Tre salite spezza-gambe, compresa quella all’arrivo, nei 193 chilometri da Aigle a Chatel Les Portes du Soleil. Il primo a staccarsi è proprio Bob Jungels del Team Citroen, il gruppo della maglia gialla resta guardingo e aspetta il momento migliore per attaccare. Quando mancano circa 20 chilometri al traguardo, è Thibaut Pinot a far partire l’attacco a Jungels e a dare vita ad un incredibile inseguimento. Bellissimo duello a distanza tra il lussemburghese e il francese, il primo è in fuga ma comincia a sentire la stanchezza, il secondo è in scia e rosicchia un secondo dopo l’altro.

Pogacar resta nel plotone e sembra non voler forzare, a dieci chilometri dalla fine Jungels e Pinot sono ad appena trenta secondi di distacco e l’ultima salita con pendenze fino al 15% regala una sfida entusiasmante, alle loro spalle anche il duo spagnolo composto da Castroviejo e Verona crede ancora nella miracolosa rimonta. Jungels non vuole perdere dopo aver condotto tutta la tappa, Pinot arriva di slancio, il gruppo della maglia gialla rinuncia all’attacco e si prende una giornata di tregua: oggi è la giornata di Bob Jungels, che taglia il traguardo conquistando la prima vittoria in carriera al Tour de France. Pinot crolla nei metri finali e i due restanti gradini del podio vengono presi da Castroviejo e Verona. La maglia gialla è sempre Tadej Pogacar, che chiude quinto dopo uno scatto finale. Domani giorno di riposo, si riprende martedì con i 148,5 chilometri da Morzine Les Portes du Soleil a Megeve.