Pallavolo, Finals VNL uomini: nei quarti Italia-Stati Uniti

20 Lug 2026 - 09:13
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Ufficializzato il quadro delle Finals di Volleyball Nations League maschili 2026. L'ultima giornata della fase intercontinentale ha infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del ct Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie 1 ed ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina (ultimi in classifica generale) qualificati di diritto alle Finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia-Ucraina e Slovenia-Turchia. 

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