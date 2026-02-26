Ciclismo

Addio a Frankie, la pappagallina sempre al seguito di Michele Scarponi

L'animale ha perso la vita in un incendio: sui social era diventata una star 

26 Feb 2026 - 17:11
© instagram

© instagram

Frankie, la pappagallina che seguiva instancabilmente Michele Scarponi, è morta. L'animale ha perso la vita nel rogo divampato ieri in un'azienda di Osimo in provincia di Ancona

Frankie era divenuta negli anni quasi una web-star grazie ai video che Michele Scarponi postava sui social, prima dell'incidente stradale in cui ha perso la vita il 22 aprile 2017. Volava liberamente, socievole e amica di tutti; a lei il padrone aveva anche dedicato una pagina sui social, seguitissima.

La pappagallina aveva commosso l'Italia all'indomani della morte del campione dell'Astana, immortalata mentre aspettava invano l'amico proprio in quell'incrocio dove Scarponi era stato investito da un furgone. A lungo aveva continuato a volare assieme ai ciclisti che si allenano sulle strade di Filottrano nel ricordo di Michele.

La stessa pappagallina era stata vittima di un incidente stradale nel 2018: investita da un'auto, era stata ritrovata con un'ala spezzata e poi una volta curata era riuscita a riprendersi continuando a volare libera per i cieli di Filottrano.

"Ciao bellissima Frankie. Continuerai a volare con noi all'infinito". Il saluto della Fondazione Michele Scarponi, e di Marco Scarponi fratello del ciclista, affidato oggi ai social. 

frankie
pappagallo

