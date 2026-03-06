Ciclismo: l'australiano Matthews finisce contro un'ambulanza in provincia di Imperia, operato nella notte

Il ciclista australiano Michael Matthews (Team Jayco AlUla) è stato protagonista di un incidente stradale ieri poco dopo le 12 a Olivetta San Michele in Val Roja, in provincia di Imperia, durante un allenamento che prevedeve il Col di Tenda, al confine tra Piemonte, Liguria e Francia. Mattews stava percorrendo in sella alla sua bici via Nazionale quando si è scontrato frontalmente con un mezzo della Samu (Service d'Aide Médicale Urgente). Soccorso da un'ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia e da un'automedica del 118 di Imperia, per via dei diversi traumi subiti (trauma facciale, entrambi i polsi esposti), è stato predisposto il trasferimento con l'elisoccorso Grifo presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Matthews è ricoverato in condizioni definiti stabili. Secondo alla Milano-Sanremo del 2024, salterà ora la gara in programma il 21 marzo e le altre grandi classiche di primavera.