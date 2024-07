Si ferma per salutare moglie e figlio durante una tappa del Tour de France: la giuria multa Julien Bernard 

CICLISMO

Il gregario della Lidl-Trek ha fatto una breve sosta durante la cronometro di Gevrey-Chambertin subendo un'ammenda di 200 franchi svizzeri

© Getty Images Julien Bernard avrebbe voluto semplicemente godersi un momento di gioia con famiglia e tifosi nel corso della settima tappa del Tour de France, invece quella breve sosta a centro strada e quel bacio con la moglie gli sono costati a carissimo prezzo. Il gregario della Lidl-Trek è stato multato di 200 franchi svizzeri dalla giuria della Grande Boucle per "comportamento indecoroso e lesivo dello sport" a causa dei festeggiamenti sulla Côte de Reulle-Vergy.

Durante la cronometro di Gevrey-Chambertin il transalpino ha festeggiato con il pubblico presente a bordo strada, accorso per festeggiare il proprio beniamino insieme alla moglie di Bernard e al figlioletto. Un comportamento ritenuto non consono dall'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) che ha sanzionato il corridore che ha commentato la decisione con ironia: "Scusa Uci per aver danneggiato l'immagine dello sport, ma sarei felice di pagare 200 franchi ogni giorno per vivere momenti come questi".

Et désolé @UCI_cycling d’avoir porté dommage à l’image du Sport Mais je veux bien payer 200CHF tous les jours et revivre ce moment pic.twitter.com/lF5g7oViyx — Julien Bernard (@JulienBernard17) July 5, 2024

Non si tratta del primo caso in questo Tour de France dopo che Davide Ballerini era stato multato per essersi fermato in fondo al rettilineo della quinta frazione vinta dal compagno di squadra Mark Cavendish. Il corridore dell'Astana Qazaqstan Team aveva osservato il britannico realizzare il nuovo record di successi alla Grande Boucle da un maxi-schermo posto nei pressi del traguardo di Saint Vulbas subendo un'ammenda pari a quella inflitta a Bernard.