Giro d'Italia, Roglic: "Corsa sulle montagne russe, poi sono tornato a respirare"

Primoz Roglic festeggia così il suo primo Giro d'Italia : "Abbiamo vissuto una corsa su montagne russe, ma poi sono tornato a respirare. E questo è un giorno spettacolare . Mi godo questa splendida giornata, non riesco a descrivere a parole questi momenti" Lo sloveno continua: "È sempre difficile dire cosa è grande e cosa è importante. Mi sono goduto ogni singolo momento, ho affrontato le montagne russe per arrivare fin qui. Alla fine abbiamo continuato a lottare e a respirare, ieri è stato davvero qualcosa di spettacolare e incredibile. Oggi me la sono goduta ancora una volta" le parole alla Rai.

CAVENDISH: "VINCERE COSÌ È QUALCOSA DI SPECIALE"

"Sono stato un po' fortunato, Gaviria ha lanciato la volata presto, poi è stato tutto perfetto per me. Il vento arrivava da sinistra, la strada era migliore a destra. I miei compagni di squadra hanno fatto un lavoro incredibile, mi hanno tenuto sempre al coperto. Anche vecchi compagni hanno fatto del lavoro per me, questa è una cosa speciale". Lo ha detto Mark Cavendish dopo la vittoria ottenuta nell'ultima tappa del Giro d'Italia, sul traguardo di Roma. "Questo mi emoziona, è l'ultima tappa della mia carriera al Giro d'Italia, vincere così è qualcosa di speciale, il Giro ha un posto nel mio cuore - ha aggiunto lo sprinter britannico - Qui ho ottenuto la mia prima vittoria in una grande corsa a tappe. Ho tanti amici e ricordi in Italia, anche se il mio italiano non è perfetto".