Red Bull Junior Brothers: al via il programma di scouting giovanile per trovare i futuri campioni

CICLISMO

Da Bora-Hansgrohe e Red Bull un programma, che utilizzerà i dati e le prestazioni dei corridori sui segmenti Strava e Zwift, per attirare i corridori di talento di tutto il mondo

© RED BULL CONTENT POOL La squadra tedesca BORA-Hansgrohe e Red Bull hanno lanciato “Red Bull Junior Brothers”, il nuovo programma di talent scouting che ha l’obiettivo di trovare la prossima generazione di ciclisti professionisti su strada. Al termine della selezione, due giovani ciclisti riceveranno un contratto con la squadra maschile U19 di BORA-Hansgrohe, Auto Eder, e un accordo di partnership con Red Bull.

A tal proposito Ralph Denk, team manager della squadra tedesca, ha dichiarato: "È la prima volta che Red Bull partecipa a un progetto di ciclismo su strada a livello globale e sono orgoglioso che lo faccia insieme a BORA - Hansgrohe. Inoltre, il programma stesso è una pietra miliare per noi in termini di scouting. Attraverso i Red Bull Junior Brothers, possiamo cercare talenti in tutto il mondo e raggiungere anche coloro che altrimenti non parteciperebbero affatto alle gare".

In un panorama ciclistico in rapido cambiamento, con i giovani atleti che stanno monopolizzando sempre di più le vittorie, serve trovare una nuova alternativa al tradizionale passaggio attraverso le varie categorie per poter diventare professionisti. I partecipanti che vogliono inseguire il sogno possono così ambire a diventare un Red Bull Junior Brother utilizzando Strava o Zwift, dal 1° febbraio al 31 maggio 2023. Per partecipare bisogna avere meno di 19 anni ed essere nati tra il 2006 e il 2007: i dettagli sulla procedura di iscrizione sono disponibili su redbull.com/juniorbrothers

Sono 4 i momenti della selezione:

- FASE 1: visitare redbull.com/juniorbrothers per iscriversi e iniziare a registrare le corse su Zwift/ Strava prima del 31 maggio.

- FASE 2: i corridori più performanti saranno invitati a candidarsi per un posto nel Performance Camp.

- FASE 3: 15 corridori saranno invitati a partecipare a un campo di esibizione in agosto.

- FASE 4: i 2 candidati prescelti saranno selezionati per unirsi alla squadra a settembre.

"Red Bull Junior Brothers è un'opportunità unica per diventare un ciclista professionista. Il talento può arrivare da qualsiasi parte e questa è la loro occasione per brillare” – ha dichiarato Anton Palzer, atleta Red Bull e ciclista professionista del BORA-Hansgrohe - “Non vedo l'ora di conoscere i due nuovi ciclisti che si uniranno al team junior di BORA - Hansgrohe, Auto Eder". Christian Schrot, responsabile dello scouting e dello sviluppo di BORA - Hansgrohe, ha aggiunto: "I candidati selezionati devono dimostrare talento, forza e capacità di crescere come ciclisti professionisti. Far parte di una squadra di professionisti non è per i deboli di cuore e richiede dedizione e impegno".