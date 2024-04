Ciclismo, Pidcock vince l'Amstel Gold Race 2024

ciclismo

Il britannico dell'Ineos si impone nella volata di Valkenburg anticipando Hirschi e Benoot, quarto Vansevenant

© Getty Images Il tabù è sfatato: dopo un terzo ed un secondo posto, Thomas Pidcock vince l'Amstel Gold Race 2024, la prima delle tre classiche delle Ardenne. Nei 250 km con partenza da Maastricht, il britannico dell'Ineos vince la volata a quattro di Valkenburg anticipando Hirschi (UAE Emirates) e Benoot (Visma), con Vansevenant (Quick-Step) ai piedi del podio. Resta nelle retrovie senza tentare l'acuto per trionfare, invece, Mathieu van der Poel.

Finalmente Thomas Pidcock: il britannico vince per la prima volta in carriera l'Amstel Gold Race, la prima delle tre classiche delle Ardenne, e stavolta nessuna beffa, anche se sull'arrivo di Valkenburg sembra alzare le braccia al cielo troppo presto. Dopo l'incredibile beffa nel 2021 (secondo posto al fotofinish) e il gradino più basso del podio nella scorsa edizione, stavolta nessuno può strappare la vittoria all'inglese, che si impone nei 250 km di giornata aggiudicandosi la volata a quattro. A 700 metri dal traguardo, Pidcock compie lo scatto decisivo battendo March Hirschi e Tiesj Benoot, con lo svizzero dell'UAE Emirates e il belga della Visma che si prendono gli altri due gradini del podio, lasciando al quarto posto Mauri Vansevenant. Non è decisamente giornata per Mathieu van der Poel, che resta nel gruppo senza mai tentare l'attacco decisivo per portarsi a casa la prova: le gambe dell'olandese non girano, la speranza è che alla Liegi-Bastogne-Liegi le cose possano andare diversamente. Il migliore degli italiani è invece Simone Velasco dell'Astana, diciottesimo nel gruppo che chiude a 11" dal vincitore di giornata, poi Lorenzo Rota.