Philipsen strepitoso, si prende la quindicesima tappa. Caduta Vingegaard 

TOUR DE FRANCE

Nella frazione prima dell’ultimo riposo vince il belga della Alpecin-Deceuninck, Vingegaard resta in giallo ma perde due compagni della Jumbo-Visma, costretti al ritiro

Jasper Philipsen vince la quindicesima tappa del Tour de France. Il belga della Alpecin-Deceuninck passa per primo al traguardo nell’emozionante volata della Rodez-Carcassonne, anticipando Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e Mads Pedersen. Jonas Vingegaard resta in maglia gialla e si prepara all’ultima settimana della Gran Boucle. Tuttavia non sarà semplicissimo per lui affrontare le rimanenti sei frazioni, visto che ha perso due compagni di squadra.

Prima dei Pirenei, la tappa numero 15 del Tour de France 2022 passa attraverso il dipartimento dell’Aude, in Occitania. Nei 202,5 chilometri da Rodez a Carcassonne a trionfare è in volata Jasper Philipsen della Alpecin-Deceuninck. In una giornata dove, ancora una volta, altri corridori sono stati fermati dal Covid: Cort Nielsen e Simon Clarke. Mentre Primoz Roglic si è ritirato per problemi alla schiena.



Pronti via e dopo neanche 10 chilometri scappano per primi Nils Politt, Mikkel Honoré e Wout Van Aert. La fuga dei tre corridori dura per gran parte dei primi 40 km. Qua Van Aert lascia la testa della corsa e viene ripreso dal gruppo, dove ci sono Trek Alpecin e Bike Exchange a tirare. A 65 chilometri dal traguardo i due fuggitivi trovano dei manifestanti che, però, non bloccano la loro corsa. Nello stesso momento nel gruppo cadono Van Aert, Kruiswijk (della Jumbo-Visma, entrambi compagni di Vingegaard) e Fuglsang. Si riparte, ma il secondo si ritira. A 58 km dall’arrivo cade anche la maglia gialla, Jonas Vingegaard, che viene riportato nel gruppo dai compagni di team. Il distacco tra Politt, Honoré e gli inseguitori si assottiglia e vengono raggiunti.



La gara inizia ad animarsi e, in cima alla salita, si staccano e scappano i francesi Benjamin Thomas e Alexis Gougeard. Il vantaggio è di appena 30 secondi quando mancano 10 chilometri. A 2 chilometri dall’arrivo Thomas (team Cofidis), lascia indietro il connazionale francese e prova a prendersi la tappa. Nella volata conclusiva, ad imboccare le ultime curve per primo è proprio Thomas, ma negli ultimi 150 metri finali spunta Philipsen, che trionfa in volata anticipando Wout Van Aert e Mads Pedersen della Trek-Segafredo. Vingegaard rimane ancora in maglia gialla. Domani l’ultimo giorno di riposo. Da martedì di nuovo in strada per i 178,5 chilometri della Carcassonne-Foix.