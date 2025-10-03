Europei di ciclismo, Chantal Pegolo conquista il bronzo fra le juniores

Gara particolarmente tattica con la Spagna che ha tenuto alto il ritmo spezzando il gruppo in diversi tronconi salendo lungo la salita di Montee Costebelle. Tutto ciò ha permesso a un plotoncino di presentarsi al comando dell'ultimo giro e giocarsi le medaglie con Ostiz e Pegolo che si sono marcate strette fino alla fine. L'iberica è apparsa ancora una volta la più in forma e, dopo aver il titolo mondiale, si è messa al collo anche l'oro europeo.