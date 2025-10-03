Logo SportMediaset
Europei di ciclismo, Chantal Pegolo conquista il bronzo fra le juniores

La 18enne veneta ha chiuso in terza posizione la gara vinta dalla spagnola Paula Ostiz

di Marco Cangelli
03 Ott 2025 - 14:41

Dopo Eleonora Ciabocco, l'Italia conquista un'altra medaglia agli Europei di ciclismo. La squadra azzurra è salita sul podio fra le juniores grazie a Chantal Pegolo che ha centrato il bronzo. Già argento una settimana fa ai Mondiali, la 18enne veneta si è ripetuta dovendosi arrendere ancora una volta alla spagnola Paula Ostiz.

Gara particolarmente tattica con la Spagna che ha tenuto alto il ritmo spezzando il gruppo in diversi tronconi salendo lungo la salita di Montee Costebelle. Tutto ciò ha permesso a un plotoncino di presentarsi al comando dell'ultimo giro e giocarsi le medaglie con Ostiz e Pegolo che si sono marcate strette fino alla fine. L'iberica è apparsa ancora una volta la più in forma e, dopo aver il titolo mondiale, si è messa al collo anche l'oro europeo.

Seconda piazza per la svizzera Anja Grossmann che ha anticipato allo sprint Pegolo, mentre in chiave italiana va segnalato il dodicesimo posto di Matilde Rossignoli e il quattordicesimo di Elena De Laurentiis

