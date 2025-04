Parigi-Roubaix, van der Poel colpito da una borraccia piena: "Tentato omicidio, lo spettatore va punito"

Istanti di paura per Mathieu van der Poel nel corso della cavalcata vittoriosa, la terza consecutiva, alla Parigi-Roubaix. Durante un tratto di pavé affrontato a grandissima velocità per mantenere il vantaggio sul diretto rivale Pogacar dopo il problema meccanico che lo aveva costretto al cambio bicicletta, il campione olandese è stato colpito da una borraccia lanciata da uno spettatore piazzato a bordo strada. Van der Poel non ha fatto una piega proseguendo la propria corsa, ma le conseguenze del folle gesto dell'uomo sarebbero potuto essere ben più gravi e lo stesso campione lo ha fatto notare a fine gara, attaccando duramente.