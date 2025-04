Mathieu Van der Poel vince la Parigi-Roubaix e ottiene il terzo successo consecutivo

Poco dopo Pogacar ha dovuto far i conti con la sfortuna cadendo in una curva a causa del fango e permettendo a Van der Poel di proseguire regolare verso la vittoria. Inutile l'inseguimento del fuoriclasse sloveno che ha poco alla volta rosicchiato secondi all'olandese dell'Alpecin-Deceuninck, tuttavia ciò non è bastato per riprendere Van der Poel che ha mantenuto un ritmo costante.