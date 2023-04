Malore in bicicletta, morto Dario Acquaroli ex campione di mountain bike

© Getty Images

Dramma a Camerata Cornello, in provincia di Bergamo: attorno alle 13, Dario Acquaroli, ex campione di mountain bike originario di San Giovanni Bianco e residente a San Pellegrino Terme sempre nella Bergamasca, è morto in una zona impervia mentre era in sella alla sua bicicletta. Acquaroli era atteso dalla sorella per il pranzo di Pasqua: il decesso potrebbe essere stato causato da un malore.