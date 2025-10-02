Europei, l'Italia conquista l'argento nella mixed relay

Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Federica Venturelli hanno quindi preso il testimone perdendo leggermente rispetto alle transalpine, tuttavia a metà del giro la veneta del Team SD Worx - Protime ha dovuto alzare bandiera bianca lasciando le colleghe in solitaria. Una situazione che però ha coinvolto anche le squadre avversarie permettendo alle azzurre di presentarsi alla salita finale con qualche centesimo di vantaggio, tuttavia ciò non è bastato perchè l'Italia ha concluso con sei secondi di ritardo.