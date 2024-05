Il Giro d’Italia celebra il trionfo di Tadej Pogacar, Tim Merlier vince l’ultima tappa

ULTIMA TAPPA

Lo sloveno ha festeggiato il successo finale nella Corsa Rosa, mentre il belga della Soudal-Quick Step ha battuto Jonathan Milan nell’ultima volata

Il Giro è arrivato a Roma: le foto dell'ultima tappa





























1 di 16 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Tempo di festa per Tadej Pogacar e per il Giro d’Italia che ha concluso il proprio percorso a Roma. Lo sloveno dell’UAE Team Emirates ha portato a casa il Trofeo Senza Fine alla prima partecipazione lasciando l’ultima tappa al belga Tim Merlier (Soudal-Quick Step) che ha anticipato sul pavé Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Clima disteso in gruppo nei primi chilometri con Tadej Pogacar intento a celebrare il proprio trionfo in rosa con i compagni di squadra. All’ingresso nel circuito di Roma la corsa si è accesa con Martin Marcellusi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Ewan Costiou (Arkea-B&B Hotels), Mikkel Honoré (EF Education – EasyPost) e Alex Baudin (Decathlon AG2R La Mondiale Team) che hanno guadagnato un vantaggio massimo di quindici secondi sul gruppo.

Nell’ultimo giro il plotone è rientrato tirato dal gruppo dei velocisti tuttavia negli ultimi otto chilometri la maglia ciclamino Jonathan Milan (Lidl-Trek) ha subito un problema meccanico dovendo rincorrere per chiudere il buco. Un’impresa difficile da compiere, ma che il friulano é riuscito a realizzare grazie ai compagni di squadra. Ciò non è bastato per battere Tim Merlier che si è presentato più fresco sul traguardo di Roma superando Milan e Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck).

In classifica generale vittoria per Pogacar che ha preceduto di 9’56” il colombiano Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe) e 10’24” l’inglese Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers), mentre Antonio Tiberi (Bahrein-Victorius) é risultato il migliore degli italiani con il quinto posto a 12’49” dal vincitore e con la maglia bianca in cassaforte.