Giro d’Italia 2027, presentato il percorso: 21 tappe da Trieste a Roma

Ventuno tappe, 3.418,9 chilometri e 50.250 metri di dislivello con sei tappe per velocisti, otto di media montagna, cinque di alta montagna e due cronometro individuali. Questa la struttura del Giro d'Italia numero 110 - presentato oggi all'Auditorium arco della Musica Ennio Morricone di Roma - che prenderà il via sabato 8 maggio da Trieste e si concluderà domenica 30 maggio a Roma. Il Passo Gavia sarà la Cima Coppi, il Mortirolo - da affrontare due volte - la Montagna Pantani. La Montecatini Terme - Zeri, interamente in territorio toscano, sarà la Tappa Bartali. Dopo sei anni ritorna il Monte Zoncolan, che verrà affrontato dal versante di Ovaro. Tre gli Autodromi (Misano Adriatico, Mugello e Monza) presenti nel percorso. Nella partenza di Filottrano per la quinta tappa ci sarà un ricordo di Michele Scarponi. Nel 2027 anche il Giro d'Italia celebrerà gli 80 anni della Polizia Stradale 'gli angeli custodi della Corsa Rosa'. Il Giro d'Italia fin dalla prima settimana alterna occasioni per i velocisti, percorsi mossi e i primi appuntamenti in salita. La Corsa Rosa prevede, per la prima tappa, partenza e arrivo nella città giuliana, con nel mezzo uno sconfinamento in Slovenia e tre insidie altimetriche negli ultimi 40 chilometri. La seconda frazione, da Ljubljana a Koper, si svolgerà interamente in territorio sloveno, mentre la successiva, da Cervignano a Possagno, riporta la corsa in Italia proponendo un tracciato insidioso di 163 chilometri. La Corsa Rosa scenderà quindi in Emilia Romagna con la Argenta - Misano Adriatico, con l'Autodromo Marco Simoncelli che sarà verosimilmente teatro di una sfida tra le ruote veloci. Il primo vero banco di prova per gli uomini di classifica è previsto alla quinta tappa, da Filottrano, dove il Giro d'Italia omaggerà Michele Scarponi a 10 anni dalla sua morte, a Sarnano-Sassotetto: appena 139 chilometri, ma con 3.300 metri di dislivello, un profilo che potrebbe già produrre distacchi significativi. La corsa prosegue lungo l'Adriatico con la Alba Adriatica - Lanciano, prima di affrontare una cronometro individuale con arrivo in salita di 19,6 chilometri da Sulmona a Campo di Giove. Nel fine settimana la Corsa tornerà a Napoli per il sesto anno di fila prima di risalire domenica 16 maggio con la Itri - Subiaco-Monte Livata, arrivo in quota già visto l'anno scorso al Giro Next Gen e che chiuderà nove giorni molto impegnativi.