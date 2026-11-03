Giro d’Italia 2027, presentato il percorso: 21 tappe da Trieste a Roma

Ventuno tappe, 3.418,9 chilometri e 50.250 metri di dislivello con sei tappe per velocisti, otto di media montagna, cinque di alta montagna e due cronometro individuali. Questa la struttura del Giro d'Italia numero 110 - presentato oggi all'Auditorium arco della Musica Ennio Morricone di Roma - che prenderà il via sabato 8 maggio da Trieste e si concluderà domenica 30 maggio a Roma. Il Passo Gavia sarà la Cima Coppi, il Mortirolo - da affrontare due volte - la Montagna Pantani. La Montecatini Terme - Zeri, interamente in territorio toscano, sarà la Tappa Bartali. Dopo sei anni ritorna il Monte Zoncolan, che verrà affrontato dal versante di Ovaro. Tre gli Autodromi (Misano Adriatico, Mugello e Monza) presenti nel percorso. Nella partenza di Filottrano per la quinta tappa ci sarà un ricordo di Michele Scarponi. Nel 2027 anche il Giro d'Italia celebrerà gli 80 anni della Polizia Stradale 'gli angeli custodi della Corsa Rosa'. Il Giro d'Italia fin dalla prima settimana alterna occasioni per i velocisti, percorsi mossi e i primi appuntamenti in salita. La Corsa Rosa prevede, per la prima tappa, partenza e arrivo nella città giuliana, con nel mezzo uno sconfinamento in Slovenia e tre insidie altimetriche negli ultimi 40 chilometri. La seconda frazione, da Ljubljana a Koper, si svolgerà interamente in territorio sloveno, mentre la successiva, da Cervignano a Possagno, riporta la corsa in Italia proponendo un tracciato insidioso di 163 chilometri. La Corsa Rosa scenderà quindi in Emilia Romagna con la Argenta - Misano Adriatico, con l'Autodromo Marco Simoncelli che sarà verosimilmente teatro di una sfida tra le ruote veloci. Il primo vero banco di prova per gli uomini di classifica è previsto alla quinta tappa, da Filottrano, dove il Giro d'Italia omaggerà Michele Scarponi a 10 anni dalla sua morte, a Sarnano-Sassotetto: appena 139 chilometri, ma con 3.300 metri di dislivello, un profilo che potrebbe già produrre distacchi significativi. La corsa prosegue lungo l'Adriatico con la Alba Adriatica - Lanciano, prima di affrontare una cronometro individuale con arrivo in salita di 19,6 chilometri da Sulmona a Campo di Giove. Nel fine settimana la Corsa tornerà a Napoli per il sesto anno di fila prima di risalire domenica 16 maggio con la Itri - Subiaco-Monte Livata, arrivo in quota già visto l'anno scorso al Giro Next Gen e che chiuderà nove giorni molto impegnativi.
Dall’Appennino allo Zoncolan: le tappe decisive verso il gran finale di Roma
Dopo il primo giorno di riposo si riparte dal Lazio verso l'Appennino centrale. La Palombara Sabina - Norcia, 218 chilometri con 3.600 metri di dislivello, presenta un percorso con tanti saliscendi. Il giorno successivo, la frazione da Gualdo Tadino a Scarperia, con arrivo all'Autodromo del Mugello, è la più lunga della corsa e propone una nuova chance per i velocisti. Si prosegue in Toscana con un inedito arrivo in salita nella Montecatini Terme - Zeri, Tappa Bartali di questa edizione, in cui la Carovana Rosa conoscerà il Passo dei Due Santi. La tredicesima tappa, da Borgo Val di Taro a Reggio Emilia, offre invece un profilo decisamente più semplice, con 176 chilometri a rappresentare una nuova occasione per i velocisti. Il secondo fine settimana si annuncia particolarmente importante per la classifica generale. Il programma prevede il sabato una frazione di 187 chilometri con ben 4.900 metri di dislivello da Cantù Arena ai Piani di Bobbio/Valtorta, che vedrà la Carovana Rosa scalare nell'ordine Ghisallo, Culmine di San Pietro, Miragolo San Salvatore e Alino, e la domenica una cronometro di 37,3 chilometri da Monza a Milano, con partenza all'interno dell'Autodromo Nazionale. Dopo il riposo, il Giro entra nella sua fase decisiva con la frazione da Sondrio ad Aprica di 192 chilometri e 5.700 metri di dislivello: un dato che la colloca tra le giornate più dure dell'intero percorso. Sarà uno dei passaggi chiave per chi ambisce al successo finale con la doppia ascesa al Mortirolo - Montagna Pantani - e il Gavia - Cima Coppi. Il giorno successivo nuova chance per i velocisti da Chiari a Vo' prima di ritornare in montagna con la Rovereto - Madonna di Campiglio, settimo arrivo in salita di questa edizione. A seguire, la Rovereto - Sacile, lunga 199 chilometri con 3.000 metri di dislivello, occasione ideale per gli attaccanti alla vigilia dell'ultimo arrivo in quota. A sei anni dal successo di Lorenzo Fortunato, il Giro d'Italia torna sul Monte Zoncolan nella frazione che parte da Pordenone e che vedrà l'ascesa delle Alpi Carniche scalata dal versante di Ovaro, dove nel 2018 si impose Chris Froome. A chiudere la corsa sarà l'ormai tradizionale passerella conclusiva a Roma, che per il quinto anno di fila vedrà il vincitore della Corsa Rosa sollevare al cielo il Trofeo Senza Fine nella Città Eterna.
Tutte le tappe del Giro d'Italia 2027: date, chilometri e dislivello
Questo l'elenco: sabato 8 - 1ª tappa - Trieste-Trieste km 172 - dislivello m 2400; domenica 9 - 2ª tappa - Lubiana-Koper km 166 - dislivello m 2200; lunedì 10 - 3ª tappa - Cervignano del Friuli - Possagno km 163 - dislivello m 1450; martedì 11 - 4ª tappa - Argenta-Misano Adriatico (autodromo Marco Simoncelli) km 151 - dislivello m 151 - 750; mercoledì 12 - 5ª tappa - Filottrano - Sarnano-Sassotetto km 139 - dislivello m 3300 - arrivo in salita; giovedì 13 - 6ª tappa - Alba Adriatica - Lanciano km 148 - dislivello m 1700 - venerdì 14 maggio - 7ª tappa - Sulmona - Campo di Giove km 19,6 - dislivello m 700 - arrivo in salita; sabato 15 - 8ª tappa - Trasacco - Napoli km 219 - dislivello m 1300 - domenica 16 - 9ª tappa - Itri - Subiaco-Monte Livata km 180 - dislivello m 3150 - arrivo in salita; lunedì 17 - riposo; martedì 18 - 10ª tappa - Palombara Sabina - Norcia km 218 - dislivello m 3600 - mercoledì 19 - 11ª tappa - Gualdo Tadino - Scarperia (autodromo del Mugello) km 220 - dislivello m 2150; giovedì 20 - 12ª tappa - Montecatini Terme - Zeri km 173 - dislivello m 3400 - arrivo in salita; venerdì 21 - 13ª tappa - Borgo val di Taro - Reggio Emilia km 176 - dislivello m 750; sabato 22 - 14ª tappa - Cantù Arena - Piani di Bobbio/Valtorta km 187 - dislivello m 4900 - arrivo in salita; domenica 23 - 15ª tappa - Monza (autodromo Nazionale) - Milano km 37,3 - dislivello m 150; lunedì 24 - riposo; martedì 25 - 16ª tappa - Sondrio - Aprica km 192 - dislivello m 5700 - arrivo in salita; mercoledì 26 - 17ª tappa - Chiari - Vo' km 194 - dislivello m 1100 - giovedì 27 - 18ª tappa - Rovereto - Madonna di Campiglio km 154 - dislivello m 4450 - arrivo in salita; venerdì 28 - 19ª tappa - Rovereto - Sacile km 199 - dislivello m 3000 ; sabato 29 - 20ª tappa - Pordenone - Monte Zoncolan km 180- - dislivello m 3600 - arrivo in salita; domenica 30 - 21ª tappa - Roma-Roma km 131 - dislivello m 500.