eicma 2026 La famiglia Enduro si allarga: svelata la nuova Ducati Desmo250 EDS

A un anno esatto dall'anteprima della Desmo450 EDS, la prima Ducati da Enduro moderna, la Casa bolognese porta ad EICMA una nuova, esaltante anticipazione: la Desmo250 EDS, che sarà disponibile nelle concessionarie europee nell'estate 2027. Tutte le novità della DWP 2027 saranno visibili per tutta la durata di EICMA 2026 allo stand Ducati, dove la Casa di Borgo Panigale è pronta ad accogliere tutti gli appassionati al Padiglione 5, stand O82.