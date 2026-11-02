eicma 2026

La famiglia Enduro si allarga: svelata la nuova Ducati Desmo250 EDS

A un anno esatto dall'anteprima della Desmo450 EDS, la prima Ducati da Enduro moderna, la Casa bolognese porta ad EICMA una nuova, esaltante anticipazione: la Desmo250 EDS, che sarà disponibile nelle concessionarie europee nell'estate 2027. Tutte le novità della DWP 2027 saranno visibili per tutta la durata di EICMA 2026 allo stand Ducati, dove la Casa di Borgo Panigale è pronta ad accogliere tutti gli appassionati al Padiglione 5, stand O82.

02 Nov 2026 - 23:13
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© instagram

© instagram

eicma
eicma 2026
ducati
Notizie del giorno
Vedi tutti
23:22
Premier League, colpo dell'Everton sul campo del Newcastle
23:33
Sarri appeso a un filo, possibile esonero durante la sosta: in pole c'è Pioli | Giuntoli: "Tutti in ritiro"
23:13
La famiglia Enduro si allarga: svelata la nuova Ducati Desmo250 EDS
23:12
Parma, Gilardino: "Sono felice, avevamo bisogno di una vittoria così"
23:04
Ducati presenta il nuovo Diavel V4 MY27: torna la versione S e debutta il programma DFM