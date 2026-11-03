L'eredità olimpica al Milano Mountain Show: Valtellina, il bello viene adesso
L'evento milanese si è chiuso con un talk sul futuro della montagna dopo l’esperienza dei recenti Giochi Olimpici Invernalidi Stefano Gatti
© Regione Lombardia Ufficio Stampa
La Valtellina è stata protagonista al Milano Mountain Show, la manifestazione dedicata a tutto quello che ruota attorno all’ambiente montano andata in scena in Piazza Città di Lombardia a Milano da sabato 24 a giovedì 24 al 29 ottobre. Un’occasione per parlare delle opportunità che si aprono nella fase successiva ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 dello scorso mese di febbraio.
La partecipazione di APF Valtellina (Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina) e dei suoi consorzi turistici ha portato al centro della manifestazione le peculiarità del territorio, ambienti autentici dove praticare esperienze e attività outdoor tutto l’anno, in un contesto naturalistico eccezionale. Il momento centrale della partecipazione si è svolto giovedì 29 ottobre, nell’Auditorium Testori di Regione Lombardia, con il talk “Il grande evento olimpico non è finito - il bello comincia adesso”.
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Ad aprire l’incontro con i saluti istituzionali è stato Elio Moretti, presidente di APF Valtellina. Sono quindi intervenuti Federica Picchi (sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani), Sergio Schena per Fondazione Milano Cortina 2026, Marco Bonat (Segretario Generale Camera di commercio di Sondrio), il presidente del Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco Giorgio Bianchi (in rappresentanza di tutti i consorzi locali) e Marco Chiapparini per il Distretto Agroalimentare di qualità della Valtellina.
Particolarmente significativo il contributo di Arianna Fontana, la pattinatrice di short track più medagliata nella storia dello sport olimpico italiano e ambassador della Valtellina, che ha portato nel confronto il valore dello sport come elemento di identità, ispirazione e promozione del territorio, in una prospettiva che guarda oltre l’appuntamento olimpico e punta a consolidarne nel tempo l’eredità.
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Arianna Fontana (campionessa azzurra short track e ambassador della Valtellina)
“Spero che l’onda di entusiasmo generata dalle Olimpiadi continui a ispirare le giovani generazioni e a trasmettere i valori più autentici dello sport. Questa è una delle eredità più importanti. Mi auguro che questo slancio si traduca in investimenti continui nelle strutture sportive. Perché sono gli impianti a creare opportunità per i ragazzi e a favorire la crescita delle nuove generazioni di atleti. Sono felice di vedere che Milano abbia ampliato la propria offerta dedicata agli sport del ghiaccio con il nuovo palazzetto dell’hockey. Chissà che in futuro non si possa pensare anche a una struttura dedicata allo short track. Durante le Olimpiadi ho percepito un entusiasmo straordinario del pubblico nei confronti di questa disciplina. Un impianto dedicato potrebbe attrarre a Milano grandi eventi internazionali, incluse le tappe della Coppa del Mondo, contribuendo ulteriormente alla crescita e alla diffusione di questo sport”.
Federica Picchi (Sottosegretario allo Sport e Politiche giovanili di Regione Lombardia)
"Il futuro si costruisce con visione e investimenti. Con questo spirito abbiamo accompagnato il percorso verso Milano-Cortina 2026, sostenendo lo sport con oltre cento milioni di euro per l’impiantistica sportiva e dieci milioni per il bando Aree Sportive Giovani. Tra le eredità più significative delle Olimpiadi Invernali 2026 c’è anche la nuova Ice Arena di Milano, che ha restituito una casa agli appassionati dell’hockey. Al Milano Mountain Show Milano e la Valtellina tornano unite nel segno dello sport, guardando già ai prossimi appuntamenti: il ritorno della Coppa del Mondo di sci alpino a Bormio nel 2026 e i Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina 2028, che coinvolgeranno circa milleottocento giovani atleti".
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La partecipazione istituzionale ha rappresentato un’importante occasione per sottolineare il valore dello sport e dei grandi eventi come leve di sviluppo per le destinazioni montane, capaci di generare nuove opportunità di promozione, attrarre visitatori e rafforzare il legame tra territori, comunità e sistema turistico. La sfida ora è trasformare la visibilità conquistata con le Olimpiadi in un’opportunità duratura per l’economia locale e per l’intera filiera dell’accoglienza. A conclusione dell’incontro, un momento dedicato alla valorizzazione delle unicità enogastronomiche della Valtellina, grazie alla collaborazione del Distretto Agroalimentare di Qualità e del Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina. Protagonisti della degustazione la Bresaola della Valtellina IGP, i formaggi Valtellina Casera DOP e Bitto DOP, accompagnati dai vini valtellinesi DOC e DOCG: un racconto autentico del territorio attraverso i suoi prodotti-simbolo.
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Elio Moretti (presidente di APF Valtellina)
"La partecipazione agli eventi come il Milano Mountain Show conferma il nostro impegno costante nella promozione del territorio: queste occasioni rappresentano un’opportunità unica di visibilità sia per la valorizzazione delle nostre eccellenze che per rafforzare il posizionamento della destinazione Valtellina nei bacini di interesse e attrarre nuovi mercati".
La presenza di APF Valtellina al Milano Mountain Show si inserisce in una strategia di promozione integrata che punta a consolidare il posizionamento della Valtellina come destinazione turistica attrattiva durante tutto l’anno, valorizzando il patrimonio naturale, l’offerta sportiva, le eccellenze agroalimentari e l’eredità dei grandi eventi. L’obiettivo è fare in modo che l’attenzione generata dalle Olimpiadi si traduca in nuove occasioni di sviluppo, collaborazione e crescita per il territorio.
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A proposito di APF Valtellina
L’Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina è Azienda Speciale della Provincia di Sondrio e ha l’obiettivo di comunicare e promuovere questo territorio montuoso nel nord della Lombardia, al confine con il cantone svizzero dei Grigioni, che, in uno spazio relativamente contenuto, racchiude un’infinita varietà di emozioni. È un luogo dove imparare ad amare e a vivere la montagna nelle sue espressioni più autentiche: dal richiamo irresistibile e severo delle cime, anche oltre i quattromila metri, alla dolcezza di prati, pascoli e vigneti. Una palestra a cielo aperto adatta a tutti, dagli amanti dello sport alle famiglie, da scoprire ognuno al proprio passo. Ma la Valtellina è anche un territorio di borghi ricchi di storia, dove le tradizioni sono conservate da produttori, vigneron, agricoltori e allevatori, persone che valorizzano un’enogastronomia dalle caratteristiche uniche che difendono con orgoglio la propria terra. Per dar voce a questo mosaico di realtà che compongono un’unica destinazione, caratterizzata da valori ed eccellenze comuni (identità, ospitalità, accoglienza, purezza della natura, cultura, enogastronomia), APF Valtellina collabora con i vari Consorzi locali, infopoint ed enti di promozione turistica, oltre che protagonisti del mondo enogastronomico come Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina e Strada del Vino e dei Sapori della Valtellina.
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