BMW presenta la nuova M 1000 RS, la naked più potente al mondo

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RS sta per "Rennsport", ossia sport agonistico. Ed è proprio questo il DNA della BMW M 1000 RS, presentata a EICMA 2026: unisce l’estetica radicale di una hyper naked al motore da 218 CV della M RR. Con un peso a vuoto DIN di 196 kg e componenti da competizione presi a prestito dal motorsport, porta su strada prestazioni d’eccellenza. Il risultato: la naked più potente del mondo. Edizione limitata a 1.000 esemplari per tutti coloro che vogliono dominare la corsia di sorpasso.
Alette M in carbonio opaco
Per capire a fondo la M 1000 RS basta guardarla. Le alette M in carbonio opaco ne affinano l’aspetto e ostentano la scritta RS, segno tangibile del suo DNA racing. Al tempo stesso, la superficie in carbonio opaco abbina la precisione tecnica con il linguaggio formale scuro e minimalista del modello speciale in edizione limitata. Le alette M dal canto loro combinano funzionalità e prestazioni senza compromessi con un design originale. Il risultato è una parte anteriore che non lascia spazio a dubbi.
Serbatoio in alluminio spazzolato con copertura in carbonio
Il serbatoio in alluminio spazzolato con finitura scura conferisce alla M RS un aspetto grintoso e potente. La copertura del serbatoio in carbonio opaco contrasta con la struttura in metallo spazzolato e mette in risalto con sicurezza il design M e RS. La finitura scura e la superficie in carbonio opaco conferiscono al serbatoio un carattere senza compromessi. È così che l’esclusività dell’edizione limitata M RS diventa evidente a ogni sguardo.
Elemento triangolare con incisione "1 of 1000"
L’incisione "1 of 1000" è il modo in cui il manubrio e l’elemento triangolare ti ricorderanno l’unicità della M 1000 RS ad ogni uscita. L’essere realizzata in edizione limitata diventa così un segnale tangibile dello status particolare di questo modello speciale M. Il design sofisticato si addice al carattere tecnico della moto e focalizza l’attenzione sull’essenziale. Questa esclusività ti accompagna in ogni viaggio e rende evidente che solo 1.000 esemplari possono riportare questa scritta.
Telaietto reggisella con scritta "M 1000 RENNSPORT"
Il telaietto reggisella della M RS dimostra un carattere ben preciso fin nei minimi dettagli. La scritta "M 1000 RENNSPORT" rende evidente cosa significa il tradizionale acronimo RS. La sua posizione nella parte posteriore dona il tocco finale al design sportivo e definisce un contrasto deliberato con il look complessivo scuro. Da qualsiasi angolazione la si guardi, è chiaro cosa rende la M 1000 RS così speciale: prestazioni senza compromessi, equipaggiamenti esclusivi e la competizione nella sua forma più autentica.
Sella M in similpelle Alcantara
Il feeling dello sport agonistico inizia proprio sotto di te. Il rivestimento in similpelle Alcantara rende la sella M nera della M RS una parte distintiva del suo look esclusivo. Il logo M ricamato sottolinea l’origine dell’edizione speciale, andando a creare un contrasto netto con la superficie scura. Allo stesso tempo, la sella si integra perfettamente nel design elegante della bike. La sua superficie antiscivolo e la posizione di seduta rialzata di 850 mm ne evidenziano le aspirazioni sportive.
Poggiapiedi M
Il poggiapiedi M crea una connessione più profonda con la pista a ogni movimento. Conferisce alla M 1000 RS una posizione di guida e un’ergonomia costantemente orientate alle prestazioni, favorendo una postura attiva sulla moto. Il sistema di regolazione individuale rende tangibile il legame con il mondo delle Superbike. “RS” quindi non si riferisce solo alle prestazioni della M RS, ma anche alla tua posizione di guida.
PERFORMANCE
L’agonismo in ogni sua parte. Scopri cosa rende la M 1000 RS la naked più potente al mondo.
La Naked incontra la tecnologia M RR
L’indole di una superbike per la corsia di sorpasso: Il motore da 218 CV della M RR, il poggiapiedi orientato alla pista e il posteriore Monoposto con copertura in carbonio caratterizzano l’orientamento tecnico della M 1000 RS. Tuttavia, la sua identità nasce dalla combinazione unica di questi elementi da corsa con l’attitudine inequivocabile di una hyper naked. Ecco come la RS definisce la propria posizione: sicura di sé, inconfondibile e progettata per le massime prestazioni.
Leggerezza che affina le prestazioni
196 kg di peso a vuoto DIN si combinano a 218 CV – per un rapporto peso/potenza perfettamente bilanciato. Il peso ridotto favorisce una maneggevolezza agile, un’elevata precisione e rapidi cambi di direzione. Il rapporto di trasmissione secondario orientato alla pista e gli pneumatici hypersport Pirelli Diablo Rosso IV Corsa completano l’assetto per un’esperienza di gara di altissimo livello.
218 CV, direttamente dalla M RR
La M 1000 RS deve la sua progettazione interna, orientata alla massima potenza e a regimi di rotazione più elevati, al motore M RR e ad altri componenti ad alte prestazioni. Con una cilindrata di 999 cm³, il motore a quattro cilindri sviluppa 218 CV a 14.500 giri/min e 113 Nm a 11.100 giri/min. Un rapporto di compressione più elevato, valvole in titanio e 500 giri al minuto in più ne rivelano le origini a ogni accelerazione: M Performance dal mondo delle corse, quindi la naked bike più potente al mondo.
Sistema di scarico interamente in titani
Suono brillante, preciso in fase di accelerazione: L'impianto di scarico interamente in titanio conferisce al motore a quattro cilindri della M RS una sonorità distintiva e ne riduce il peso di 1,6 kg. Questo rende il DNA racing della M 1000 RS non solo tangibile, ma anche udibile.
DESIGN
La determinazione della M 1000 RS è evidente nel suo design: ridotta all’essenziale, esclusiva in ogni dettaglio.
Esclusiva e limitata
Edizione limitata a 1.000 esemplari, ognuno con un carattere RS inconfondibile: la M RS rende tangibile la sua esclusività attraverso dettagli M e RS ben visibili. Dall’incisione "1 of 1000" alla scritta RENNSPORT, il design e le caratteristiche rimandano alle loro origini dell’universo M e delle gare.
Aura of Evil
Una presenza che colpisce: la M RS, con la sua finitura nero notte pastello e le superfici selezionate in carbonio opaco, mette in evidenza il suo carattere aggressivo. Il design essenziale sottolinea costantemente la forma e i dettagli tecnici. Linee pulite, superfici scure e contorni decisi le conferiscono una presenza che non lascia spazio a dubbi. Un look che coniuga un linguaggio di design senza compromessi con l’inconfondibile carattere RS.