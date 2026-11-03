BMW presenta la nuova M 1000 RS, la naked più potente al mondo

Il serbatoio in alluminio spazzolato con finitura scura conferisce alla M RS un aspetto grintoso e potente. La copertura del serbatoio in carbonio opaco contrasta con la struttura in metallo spazzolato e mette in risalto con sicurezza il design M e RS. La finitura scura e la superficie in carbonio opaco conferiscono al serbatoio un carattere senza compromessi. È così che l’esclusività dell’edizione limitata M RS diventa evidente a ogni sguardo.