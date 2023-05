Giro d’Italia, 9a tappa: Evenepoel beffa Thomas nella cronometro e torna in maglia rosa

© Getty Images

Nella nona tappa dell’edizione 106 del Giro d’Italia, la cronometro da Savignano sul Rubicone a Cesena, Remco Evenepoel della Soudal-QuickStep trionfa beffando di 1’’ Geraint Thomas, della Ineos Grenadiers. Secondo successo in crono per il belga, che chiude in 41’24’’ e si riprende la maglia rosa, guadagnando anche 17 secondi su Primoz Roglic. Il primo italiano è Damiano Caruso della Bahrain Victorius, che chiude decimo, a 42’06’’.