Giro di Svizzera: Torstein Træen vince sul San Gottardo, Adam Yates è la nuova maglia gialla 

Il Passo del San Gottardo si conferma un giudice inappellabile per il Giro di Svizzera che ha visto il successo del norvegese Torstein Træen (Bahrain – Victorious) nella quarta tappa. Lo scandinavo ha completato una giornata in fuga resistendo al rientro di uno scatenato Adam Yates (UAE Team Emirates) che ha concluso la prova in seconda posizione strappando la maglia gialla ad Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost).