Giro di Svizzera: Mattias Skjelmose punta al bis, Egan Bernal cerca il riscatto

I principali contendenti per la vittoria del Tour de France non saranno presenti, però il Giro di Svizzera potrebbe rappresentare un buon banco di prova per i corridori che vorranno giocarsi il podio finale. La corsa elvetica, al via da Vaduz il prossimo 9 giugno, vedrà alla partenza il vincitore uscente Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) che a inizio anno ha brillato nelle corse da una settimana e potrebbe ripetersi nella competizione rosso-crociata.