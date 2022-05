Giro d'Italia: è bis per Bouwman, Carapaz resta in rosa

GIRO D'ITALIA

L'olandese della Jumbo-Visma trionfa all'arrivo di Santuario di Castelmonte, l'ecuadoriano della Ineos Grenadiers resta leader della generale

Koen Bouwman vince la diciannovesima tappa del Giro d'Italia. L'olandese della Jumbo-Visma, già trionfatore a Potenza, taglia per primo il traguardo di Santuario di Castelmonte, bissando il successo della settima frazione. Non cambia la classifica generale: l'ecuadoriano della Ineos Grenadiers Richard Carapaz resta il proprietario della maglia rosa con 3" di vantaggio su Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) e 1'05" su Mikel Landa (Bahrain Victorious). © Getty Images

Koen Bouwman serve il bis e, dopo la settima, conquista anche la diciannovesima tappa del Giro d'Italia 2022. L'olandese della Jumbo-Visma è quello che, tra i cinque battistrada, arriva più fresco a pochi metri dal traguardo della Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte: battuto nello sprint Andrea Vendrame che, all'ultima curva, va lungo con la sua AG2R Citroen Team e non riesce a restare in corsa per la vittoria. A sorridere è dunque Bouwman, come a Potenza, mentre secondo chiude Schmid (Quick-Step), con il podio virtuale completato da Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizané) e Attila Valter (Groupama-FDJ) quarto al traguardo.

Non cambia nulla in classifica generale: i primi tre in classifica restano attaccati per tutta la durata del tratto finale della frazione, con Mikel Landa (Bahrain Victorious) che prova l'allungo per accorciare su Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) e su Jai Hindley (Bora-Hansgrohe): l'ecuadoriano, inseguito dall'australiano, chiude però subito il tentativo di fuga. La classifica, così, resta invariata: Carapaz resta primo e proprietario della maglia rosa a +3" su Hindley, con Landa terzo a +1'05". Tutto invariato, insomma, in vista della tappa decisiva, la ventesima: i 168 km da Belluno a Marmolada (Passo Fedaia), che potrebbero dire molto sul vincitore del Giro d'Italia numero 105.