Serie A: turnover Inter a Torino, il Napoli col Genoa per blindare il vantaggio scudetto

Si va dunque verso una formazione ampiamente rivoluzionata, con il riposo di vari insospettabili: panchina iniziale per Acerbi, Dimarco, Dumfries, Calhanoglu, Barella e Thuram. Almeno otto i cambi rispetto al Barça, che non dovrebbero riguardare Yann Sommer: al momento resta favorito su Josep Martinez. Spazio a Bisseck in difesa con de Vrij e Bastoni, ruolo inedito invece per Zalewski: giocherebbe da mezzala al fianco di Asllani e Zielinski, visto il ko di Frattesi. Sulle corsie Darmian e Carlos Augusto, davanti una coppia altrettanto inedita: Taremi con Correa, che è in pole su Marko Arnautovic. Duplice compito per l'Inter: battere il Torino per agganciare il Napoli e mettergli pressione prima della sfida al Genoa, e farlo spendendo il meno possobile.