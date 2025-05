Napoli, Valli: "Salvezza? Fatto qualcosa di clamoroso"

Commentando l'89-114 incassato contro Trento, Giorgio Valli (coach Napolibasket) ha concluso così ai microfoni la stagione sportiva dei campani: "Stasera era l'unico momento in cui potevamo essere tranquilli, dopo diversi mesi di sofferenza. Avevamo cercato di fare la partita all'inizio, ma l'emotività era chiaramente diversa e poi abbiamo incontrato una super squadra, che vuol fare bella figura ai playoff, ma penso che abbiamo onorato l'impegno con il nostro pubblico che meritava questo e altro. Se mi avessero detto dopo Pistoia che ci saremmo salvati, era durissima. Ci avevano dato morti per tanti momenti, e siamo sempre resuscitati, alla fine abbiamo fatto veramente qualcosa di clamoroso. Cosa mi porto dietro? Sicuramente l'entusiasmo della gente, qualcosa di irreale. Questo me lo porterò sempre nel cuore. Vale più delle vittorie. Devo ringraziare il club per l'opportunità, l'AD Dalla Salda che mi ha voluto fortemente qui e tutto il mio staff, quello tecnico, medico e dirigenziale che mi ha fatto lavorare nel migliore dei modi. Questa non era una squadra "attrezzata" per la salvezza, soprattutto a livello mentale, ma che alla fine è stata bravissima a intrepretare un ruolo e una pallacanestro che ci ha consentito oggi di far festa davanti al pubblico, che ho detto più volte, essere il migliore d'Italia".