Pistoia, Okorn: "Tutti noi abbiamo scelto di combattere"

“Sulla partita di Reggio, non c’è molto da dire se non quanto affermato negli ultimi due mesi a questa parte – attacca Gasper Okorn – in questo periodo avevamo due chance: andare in campo e perdere ogni partita di 30-40 punti per il divario con ogni singolo avversario oppure combattere. I ragazzi, e tutti quanti noi insieme, abbiamo scelto la seconda strada. Ed è quello che faremo anche in quest’ultima partita contro Reggio Emilia: ci siamo allenati, pur sapendo che questa era una settimana particolare perché domenica scorsa è arrivata la matematica certezza della retrocessione. Prima di Cremona era rimasta un minimo di speranza che ci portava avanti, mentre in questi giorni sicuramente è stato più difficile trovare le motivazioni giuste: ai ragazzi, pertanto, ho chiesto di rendere tutto normale, per quanto possa esserlo, quindi andremo in campo combattendo come fatto fino ad oggi. Dobbiamo uscirne a testa alta, tutti i ragazzi sono a disposizione e cercherò di coinvolgerli tutti”.