Giro d'Italia: Dumoulin si ritira dopo la caduta

15/05/2019

Il Giro d'Italia perde uno dei suoi protagonisti, uno dei favoriti per la vittoria finale. Tom Dumoulin, rimasto coinvolto in una caduta a pochi chilometri dal traguardo della quarta tappa, riportando una profonda ferita al ginocchio, non ha preso il via della 5.a frazione da Frascati a Terracina ritirandosi dalla corsa rosa. Martedì il corridore olandese del Team Sunweb aveva perso circa quattro minuti in classifica generale.