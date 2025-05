Giro d'Italia, si lavora per la Grande Partenza in Australia nel 2027. Il direttore: "Non escludiamo nulla"

La notizia ha però ricevuto conferme dal direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni che, interpellato dalla tv belga Sporza, non ha smentito la proposta: "Non escludiamo nulla. È difficile dal punto di vista pratico e logistico, ma non diciamo di no a nessuno in anticipo - ha sottolineato il numero 1 della Corsa Rosa -. Tutto è possibile, ma bisogna studiare bene gli interessi, capire qual è la posizione dell'UCI. Inoltre, non sappiamo ancora come verrà riformato il calendario del ciclismo a breve e quali saranno le regole. Abbiamo tantissime richieste e le valutiamo tutte. Siamo pronti a parlare con tutti. C’è sicuramente interesse, ma come ho detto: ci sono molti problemi per i quali serve una soluzione".