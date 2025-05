Giro d'Italia: Kaven Groves vince la sesta tappa, cadute e corsa neutralizzata frenano i big

Prime fasi particolarmente combattute con numerosi corridori che hanno provato a prendere il largo non trovando però il via libera dell'INEOS Grenadiers che ha tenuto serrata la corsa fino al traguardo volante di Muro Lucano. Poco prima hanno preso il largo Enzo Paleni (Groupama - FDJ) e Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty) che hanno trovato il via libera prendendo oltre cinque minuti di vantaggio. Dietro però è scattato Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) con l'obiettivo di prendere punti per la maglia azzurra, rientrando lungo la scalata al gran premio della montagna di Valico di Monte Carruozzo.