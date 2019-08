Gimondi, amici e rivali in visita alla camera ardente

E' tornato a casa Felice Gimondi: intorno all'una della notte scorsa il feretro con la salma dell'ex campione morto a Giardini di Naxos è arrivato a Paladina, alle porte di Bergamo. La camera ardente, allestita nella chiesetta adiacente alla chiesa parrocchiale, è stata aperta alle sette e per chiudere in serata, su disposizione della famiglia, Ciclismo, Norma Gimondi: "Papà meraviglioso, ci ha insegnato ad amare"

Tantissimi i tifosi e gli appassionati di ciclismo che sono giunti alla spicciolata a rendere omaggio a Gimondi. Alcuni indossavano le maglie commemorative, altri sono arrivati in sella alla loro bicicletta, altri hanno mostrato ai presenti sul cellulare foto in bianco e nero scattate tempo addietro con l'amato idolo della due ruote. I primi giunti per una preghiera sono stati monsignor Mansueto Callioni e Giovanni Bettineschi, presidente di 'Promo Eventi' e organizzatore delle tappe lombarde del Giro, ma anche Luigi Corelli e Gianluigi Sanga. Tra gli ex professionisti che hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla moglie Tiziana e alla figlia Norma anche Gianni Motta, Claudio Corti, Mirco Gualdi, Ivan Gotti, Paolo Savoldelli, Gianluca Valoti, Rossella Di Leo e Beppe Manenti.

Tre paesi hanno proclamato il lutto cittadino con bandiere a mezz'asta: Sedrina, Almé e Paladina. I funerali verranno celebrati domattina alle 11 dal parroco di Paladina, don Vittorio Rossi, e dallo stesso monsignor Callioni, parroco di Almé e guida spirituale della famiglia Gimondi. Ai funerali sono attese circa duemila persone.

BERGAMO GLI DEDICHERA' UN MONUMENTO

"Un monumento per ricordare Felice Gimondi, m'impegnerò per realizzarlo". Così il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, annuncia l'intenzione di onorare il campione orobico, scomparso qualche giorno fa, raccogliendo un'idea del giornalista Paolo Aresi, appassionato di ciclismo. "Sono convinto - prosegue Gori - che onorare Gimondi, per Bergamo, voglia dire di più che celebrarne la grandezza sportiva. Felice Gimondi ha rappresentato la migliore sintesi dei valori della nostra terra, quelli nei quali vogliamo ancora oggi ritrovarci e che desideriamo che i nostri figli facciano loro e tramandino".

