L'Italia fa il bis alla Vuelta di Spagna: Filippo Ganna conquista la diciottesima tappa

Il verbanese dell'INEOS Grenadiers ha anticipato di un secondo l'australiano Jay Vine nella cronometro di Valladolid

di Marco Cangelli
11 Set 2025 - 17:34
© Getty Images

© Getty Images

Dopo la vittoria di Giulio Pellizzari, l'Italia fa il bis alla Vuelta di Spagna con Filippo Ganna. Il verbanese dell'INEOS Grenadiers ha conquistato la diciottesima tappa, cronometro con partenza e arrivo a Valladolid e ridotta per il rischio di nuove proteste pro-Palestina.

Il campione italiano ha sfoderato il meglio di sé nell'ultimo tratto della gara recuperando nove secondi all'australiano Jay Vine (UAE Team Emirates XRG). Ganna ha quindi tagliato il traguardo in 13'00" lasciandosi alle spalle di un solo secondo l'oceanico, in maglia a pois dedicata al leader dei gran premi della montagna, e di otto Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG).

In chiave classifica generale il portoghese ha guadagnato terreno sulla maglia rossa Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), nono con diciotto secondi di ritardo. Il danese conserva la leadership con quaranta secondi sul lusitano e 2'38" su Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), mentre il migliore degli italiani rimane Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), quinto a 4'18" dalla vetta. 

ganna
vuelta

