Europei, Remco Evenepoel vince l'oro nella cronometro, argento per Filippo Ganna

Il fuoriclasse belga ha distanziato di quarantaquattro secondi l'azzurro e 1'08" il danese Larsen

di Marco Cangelli
01 Ott 2025 - 17:35
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Filippo Ganna ci ha provato, ma Remco Evenepoel ha dimostrato di essere ancora una volta l'uomo da battere nelle cronometro. Il campione olimpico e del mondo in carica si è imposto anche agli Europei aggiudicandosi l'oro nella prova contro il tempo anticipando il fuoriclasse azzurro e il danese Niklas Larsen.

Prova subito caratterizzata dal dominio di Remco Evenepoel che ha voluto subito riscattare il secondo posto nella prova in linea del Mondiale transitando al primo intermedio con quattordici secondi di vantaggio su Filippo Ganna e sedici su Joshua Tarling. Il fuoriclasse belga non si è fermato e, dopo aver superato agevolmente una delle côté presenti sul percorso, è passato a metà gara con venticinque secondi sull'azzurro, in grado comunque su tutti gli altri avversari, in particolare Tarling, terzo a trentasei secondi dalla vetta.

In grado di superare lo svizzero Stefan Küng, partito un minuto prima, Evenepoel ha continuato a macinare nella seconda parte di gara passando al terzo intermedio con trentatré su Ganna, a sua volta in grado di andare a riprendere lo svedese Jakob Söderqvist; e cinquantacinque sul danese Niklas Larsen, in grado di scansare dal podio intermedio Tarling.

Finale decisamente ad appannaggio per il 25enne fiammingo che si è imposto in 28'26''36 con quarantaquattro secondi di vantaggio su Ganna e 1'08" su Larsen. Più lontano l'altro azzurro Lorenzo Milesi che ha chiuso la gara in quattordicesima posizione a 2'22" dal vincitore. 

