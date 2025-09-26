Mondiali, Lorenzo Mark Finn trascina l'Italia all'oro fra gli Under 23

Il 18enne genovese ha bissato la vittoria ottenuta nel 2024 fra gli juniores anticipando lo svizzero Huber e l'austriaco Schrettldi Marco Cangelli
Lorenzo Mark Finn conferma un rapporto speciale con i Mondiali di ciclismo e, dopo aver vinto lo scorso anno il titolo fra gli juniores, si aggiudica la vittoria iridata anche fra gli Under 23. Il 18enne genovese ha regalato all'Italia il primo oro nella rassegna in corso a Kigali (Rwanda) anticipando lo svizzero Jan Huber e l'austriaco Marco Schrettl.
Prime fasi caratterizzate dal ritmo imposto dal Belgio che ha provato a sgranare il gruppo, rischiando però di sprecare troppe energie in vista del finale. A smuovere qualcosa ci ha pensato a cinque giri dalla fine lo spagnolo Hector Alvarez che ha preso circa una trentina di secondi su un gruppo gestito al meglio dall'Italia, complice anche la difficoltà incontrata da Jarno Widar, favorito della vigilia e rimasto da solo.
A quattro tornate dalla conclusione da dietro ha rotto gli indugi il norvegese Halvor Dolven che è rientrato sul battistrada spingendo a muoversi anche il polacco Mateusz Gajdulewicz, l'austriaco Marco Schrettl, lo svizzero Jan Huber e l'azzurro Lorenzo Mark Finn, bravo a sfruttare l'occasione propizia. Nonostante un'iniziale mancanza di accordo nel gruppetto, il vantaggio si è piano piano ampliato con il giovane ligure che si è portato al comando della corsa al fine di ridurre il numero di compagni d'avventura.
Un'operazione che si è completata sul terzultimo passaggio della Côte de Kimihurura dove Finn è rimasto soltanto con Huber, mentre gli avversari sono stati costretti a staccarsi portandosi all'inseguimento dell'azzurro e dello svizzero. Con il passare dei chilometri il divario si è però ulteriormente ampliato con Finn che ha provato più volte a staccare Huber in salita.
Sull'ultimo passaggio alla Côte de Kigali Golf Finn è partito nuovamente rimanendo solo e conquistando la maglia iridata al primo anno fra gli Under 23 dopo essersi imposto lo scorso anno fra gli juniores. Argento per Huber che ha tagliato il traguardo con trentadue secondi di distacco, mentre l'austriaco Schrettl ha completato il podio con 1'13" di ritardo da Finn.
