FAR Gravel, in bici con Cannondale: 60 km di sterrato e divertimento

L'ESPERIENZA

La prova della nuova Topstone Carbon 2

FAR Gravel con Cannondale















Argenta, il luogo. Cannondale, il mezzo. Una gravel per il FAR... Gravel. La nuova Topstone Carbon 2 ci ha permesso di percorrere i 60 km della pianura ferrarese nel migliore dei modi. Fatica tanta, ma anche la soddisfazione di arrivare al traguardo. Non una sfida contro il cronometro, ma un raduno di gravellisti, l'antipasto di quello che è stato il primo campionato italiano gravel vinto da Zoccarato e Guarischi.

Pioggia e sole, il tempo giusto per testare la nuova Topstone Carbon 2. Adatta ad ogni terreno e lungo i 60 km del percorso agli argini del fiume Reno li abbiamo provati proprio tutti. Dallo sterrato all'asfalto, dall'erba al fango. Una bici, pardon una gravel, capace di comportarsi ottimamente grazie anche alla forcella ammortizzata Lefty Oliver. Novità che la rende molto più fluida e comoda per tutti, il top di gamma Cannondale.

I dettagli a fare la differenza come le boccole a bassa frizione sul perno passante della sospensione Kingpin che assicurano un funzionamento fluido e un risparmio in termine di peso di 100 grammi rispetto ai tradizionali cuscinetti. Telaio studiato in base a ogni taglia, si va dalla XS alla XL. Ricerca e sviluppo, questa la chiave del successo.

Una gravel anche tecnologica con il sistema intelligente di luci alimentato da una batteria per il massimo della praticità, batteria che può essere anche utilizzata come powerbank per caricare il telefono. Il tutto facilmente integrabile con radar SmartSense per una maggiore sicurezza.

Un mezzo ottimo per una giornata da ricordate, tra tanta fatica e risate. Lo spirito giusto per una giornata in bici, l'occasione per farsi nuovi amici pedalando. Con Cannondale.

LA SCHEDA

Telaio: Topstone Carbon, Kingpin, Proportional Response

Forcella: Lefty Oliver, 30 mm

Cambio: Shimano GRX 810

Freni: Shimano GRX 800 con dischi da 160/160 mm

Cerchi: WTB KOM Light i23, 700c

Sella: Fizik Terra Argo X5

Prezzo: 5199 euro