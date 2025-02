Europei di ciclismo su pista: Martina Fidanza regala il primo oro all'Italia nello scratch

Terza piazza per la portoghese Maria Martins che completa un podio che regala all'Italia la prima soddisfazione nella prima giornata della rassegna in corso a Zolder (Belgio) e che vedrà protagonisti nella giornata di giovedì 13 febbraio i quartetti dell'inseguimento a squadre. La formazione femminile ha infatti firmato il secondo tempo in qualifica, mentre dovrà tentare un'impresa quello maschile per entrare nella finale dell'oro considerato il quarto tempo nella prima fase.