Tadej Pogacar salta la Vuelta di Spagna: "Il corpo mi dice che devo riposarmi"

"Dopo un Tour così impegnativo, abbiamo deciso che era meglio prenderci una pausa. La Vuelta è ovviamente una gara a cui mi piacerebbe molto tornare. Ho ricordi fantastici del 2019, ma ora il corpo mi dice di riposare - ha spiegato Pogacar -. Non vedo l'ora di tornare in Canada; le corse sono dure ma bellissime e si adattano bene al mio stile. Il mio obiettivo è tornare a gareggiare bene per quella parte della stagione e soprattutto per i Campionati del Mondo".