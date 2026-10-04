Europei ciclismo, è super Italia: Evenepoel trionfa, ma Ciccone e Scaroni sono argento e bronzo

La prova maschile in linea élite dell’Europeo 2026 si apre con una fuga formata da Luka Mezgec (Slovenia), Jakob Soderqvist (Svezia), Fabian Weiss (Svizzera), Tiago Antunes (Portogallo), Joseph Cerny (Cechia) ed Emiliano Vila (Grecia): i sei battistrada riescono ad accumulare oltre un minuto e mezzo di vantaggio sul gruppo, ma vengono poi ripresi una volta iniziato il circuito di Sencur (da percorrere per cinque giri), quando viene approcciato per la seconda volta lo strappo di Mozjanca (2,1 km con una pendenza media del 10,2% e un picco del 13,5%). A dettare il ritmo è quindi l’Italia, che inizia a fare selezione all’interno del gruppo, mentre Jan Christen (UAE Team Emirates XRG) tenta un coraggioso attacco in solitaria a 80 km dal traguardo. L’iniziativa dello svizzero si esaurisce però rapidamente, con il Belgio che prende il comando delle operazioni, seguito dagli Azzurri: a farne le spese è soprattutto Mads Pedersen (Lidl-Trek), che si stacca.



A portare un nuovo attacco è allora Pavel Sivakov (UAE Team Emirates XRG), a poco più di 50 km dall’arrivo: anche il tentativo del russo, naturalizzato francese, viene però annullato dal gruppo in pochi minuti. Ci prova allora Giulio Ciccone (Lidl-Trek), il quale si prende in solitaria la prima posizione provvisoria, complice una caduta in curva (senza conseguenze) di Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe): il belga torna però in sella rapidamente e attacca in discesa, seguito proprio dall’italiano. Ancora prima di iniziare l’ultimo giro del circuito di Sencur, i due provano a scappare via e si presentano con un +26” al suono della campana. Grazie all’ottimo lavoro delle rispettive squadre, il vantaggio di Evenepoel e Ciccone sugli avversari continua ad aumentare con il consumarsi dei chilometri, con Christian Scaroni (XDS Astana Team) che stacca invece il francese Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) nella lotta per il terzo posto a 13 km dalla fine della gara.