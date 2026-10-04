Europei ciclismo: la figlia d'arte Azzurra Ballan oro nella gara juniores

Azzurra Ballan vince l'oro agli Europei Juniores di ciclismo a Sencur battendo Lestrade allo sprint: è la figlia dell'ex campione del mondo Alessandro

04 Ott 2026 - 14:03
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Alessandro e Azzurra Ballan © instagram

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È Azzurra Ballan la nuova campionessa europea della prova in linea Donne Juniores.

Sui 66 chilometri del percorso di Šencur, l'azzurra conquista il primo oro dell'Italia ai Campionati Europei di ciclismo su strada, al termine di una gara condotta da protagonista fin dalle prime fasi. Ballan, figlia dell'ex campione del Mondo Alessandro, entra nell'azione che prende forma dopo la prima discesa da Možjanca e che vede al comando un gruppo di cinque atlete. Con il passare dei chilometri il vantaggio sul gruppo cresce fino a superare i due minuti. Nel finale, dopo il distacco della spagnola Naxara Odriozola, restano in quattro a contendersi il titolo: Ballan, la francese Morgane Lestrade e le tedesche Klara Dworatzek e Leni Burger. Le inseguitrici non riescono a ricucire e il titolo si decide così allo sprint. Ballan prende la posizione giusta e lancia la volata nel momento decisivo, precedendo Lestrade e Dworatzek. Burger chiude quarta a cinque secondi. Alle loro spalle, Elisa Bianchi regola il gruppo e chiude al quinto posto, a 1'34" dalla vincitrice.

Nello stesso gruppo anche Matilde Rossignoli, undicesima, e Giorgia Pellizotti, diciassettesima. Ottima anche la prova di Elisa Bianchi, quinta al traguardo a 1'34" dalla vincitrice, mentre Matilde Rossignoli chiude all'11° posto. Completano il risultato delle azzurre il 17° posto di Giorgia Pellizotti e il 20° di Alessia Orsi. Non conclude invece la prova Rachele Cafueri. Per Ballan arriva così il primo titolo europeo nella categoria Juniores, mentre per la Nazionale italiana si tratta del primo oro della rassegna continentale di Slovenia. L'azzurra: "Non me l'aspettavo, è stata veramente dura perché ho fatto quasi tutta la gara in fuga. Quando sono partita le sensazioni non erano delle migliori, quindi ho provato ad anticipare insieme ad altre ragazze nella prima discesa. Alla fine è andata bene: abbiamo preso molto vantaggio e siamo riuscite a tenerlo fino all'arrivo".

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