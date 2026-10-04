Europei ciclismo: la figlia d'arte Azzurra Ballan oro nella gara juniores

Nello stesso gruppo anche Matilde Rossignoli, undicesima, e Giorgia Pellizotti, diciassettesima. Ottima anche la prova di Elisa Bianchi, quinta al traguardo a 1'34" dalla vincitrice, mentre Matilde Rossignoli chiude all'11° posto. Completano il risultato delle azzurre il 17° posto di Giorgia Pellizotti e il 20° di Alessia Orsi. Non conclude invece la prova Rachele Cafueri. Per Ballan arriva così il primo titolo europeo nella categoria Juniores, mentre per la Nazionale italiana si tratta del primo oro della rassegna continentale di Slovenia. L'azzurra: "Non me l'aspettavo, è stata veramente dura perché ho fatto quasi tutta la gara in fuga. Quando sono partita le sensazioni non erano delle migliori, quindi ho provato ad anticipare insieme ad altre ragazze nella prima discesa. Alla fine è andata bene: abbiamo preso molto vantaggio e siamo riuscite a tenerlo fino all'arrivo".