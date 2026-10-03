Europei ciclismo: oro all'olandese Vollering, quarta Longo Borghini

Una settimana dopo aver conquistato il suo primo titolo iridato, l'olandese Demi Vollering ha vinto l'oro anche nella prova in linea femminile agli Europei di ciclismo su strada, in corso in Slovenia. La fuoriclasse è arrivata da sola al traguardo, precedendo di una manciata di secondi la connazionale Puck Pieterse e l'elvetica Marlen Reusser, rispettivamente seconda e terza allo sprint dove hanno preceduto Elisa Longo Borghini, che ha chiuso quarta.