Europei ciclismo: oro all'olandese Vollering, quarta Longo Borghini

03 Ott 2026 - 17:28
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Una settimana dopo aver conquistato il suo primo titolo iridato, l'olandese Demi Vollering ha vinto l'oro anche nella prova in linea femminile agli Europei di ciclismo su strada, in corso in Slovenia. La fuoriclasse è arrivata da sola al traguardo, precedendo di una manciata di secondi la connazionale Puck Pieterse e l'elvetica Marlen Reusser, rispettivamente seconda e terza allo sprint dove hanno preceduto Elisa Longo Borghini, che ha chiuso quarta.

L'azzurra aveva conquistato invece la medaglia di bronzo ai Mondiali in Canada, alle spalle di Voellering e della polacca Kasia Niewiadoma, che oggi è invece caduta a pochi chilometri dal traguardo, concludendo al sesto posto. L'olandese Vollering in questa stagione, oltre a mondiali ed europei, ha vinto il Tour de France, il Giro d'Italia, la Liegi-Bastogne-Liegi, il Giro delle Fiandre e la Freccia Vallone, solo per citare i successi più importanti. 

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