Europei, Barbieri e Zanardi d’oro a Monaco

CICLISMO SU PISTA

La modenese e la piacentina si laureano campionesse d’Europa nel madison

Un’Italia a dir poco incredibile. Arriva un’altra medaglia ai Campionati europei di ciclismo su pista di Monaco: il duo Rachele Barbieri e Silvia Zanardi ha conquistato il primo gradino del podio nella specialità della madison. Strepitose le azzurre che hanno disputato una gara stratosferica, non hanno pagato la pressione e le fatiche precedenti, riuscendo a chiudere con 41 punti davanti alla Francia. Bronzo alla coppia danese.

Partenza abbastanza positiva per le atlete azzurre che si piazzano in sesta posizione dopo i primi giri. Al secondo sprint il duo Barbieri-Zanardi prende 5 punti. A metà gara la classifica è: Francia, Italia, Danimarca e Polonia. L’Italia a tre quarti della gara perde un po’ di terreno e scala dal secondo al terzo posto. Quando mancano solo due sprint al termine, le azzurre sono alle spalle di Francia e Gran Bretagna. È qui che arriva il grande cambio di ritmo che è devastante: nell’ultimo sprint guadagnando 6 punti fondamentali che permettono al duo modenese-piacentino di conquistare il primo posto, a un solo punto di distacco dalla Francia. Un europeo che si conclude nel migliore dei modi per Barbieri e Zanardi.