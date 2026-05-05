Motori, Max Rendina nominato Vice Presidente dell’Automobile Club Roma

“Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e orgoglio – ha commentato Rendina – consapevole del valore dell’Automobile Club Roma e del lavoro portato avanti in questi anni. Metterò a disposizione la mia esperienza per contribuire allo sviluppo dello sport automobilistico e delle attività sul territorio. Ringrazio di cuore la Presidente Fusco e tutto il Consiglio Direttivo per avermi concesso questa opportunità”.