Motori, Max Rendina nominato Vice Presidente dell’Automobile Club Roma

05 Mag 2026 - 16:59
© Foto da web

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Max Rendina è stato nominato Vice Presidente dell’Automobile Club Roma. La nomina è arrivata su proposta della Presidente dott.ssa Giuseppina Fusco, che ha rinnovato la propria fiducia nei confronti di Rendina al culmine di un lungo percorso di collaborazione in ambito sportivo.

Figura di riferimento nel panorama motoristico nazionale, Rendina porta nel nuovo incarico un’esperienza consolidata, maturata anche nel lungo periodo alla guida della Commissione Sportiva ACI Roma. In questo ruolo ha contribuito in maniera significativa alla crescita del motorsport laziale, favorendo al contempo sinergie con altri Automobile Club e rafforzando la presenza dello sport automobilistico sul territorio, accrescendone popolarità e valore.

Pilota, ideatore del Rally di Roma Capitale e del Rally del Lazio, il percorso manageriale di Rendina è già stato riconosciuto con importanti onorificenze, tra cui la Medaglia d’Oro al Valore Atletico conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il “Volante d’Argento” assegnato dall’Automobile Club d’Italia per meriti sportivi, ai quali si aggiunge ora questa importante carica istituzionale.

“Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e orgoglio – ha commentato Rendina – consapevole del valore dell’Automobile Club Roma e del lavoro portato avanti in questi anni. Metterò a disposizione la mia esperienza per contribuire allo sviluppo dello sport automobilistico e delle attività sul territorio. Ringrazio di cuore la Presidente Fusco e tutto il Consiglio Direttivo per avermi concesso questa opportunità”.

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